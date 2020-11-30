شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم شقق مشروع إسكان جامعة القاهرة بأكتوبر نهاية ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس جامعة القاهرة اجتماعه الشهري، بقاعة الاحتفالات الكبرى، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة وبحضور النواب وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، كما حضر الاجتماع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وعرض الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة الأسبق ورئيس لجنة مشروع إسكان جامعة القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر والدكتور محمد يوسف محافظ دمياط الأسبق ونائب رئيس لجنة الإسكان، جهود لجنة الإسكان في تنفيذ واستكمال المشروع بعد حل جميع المشكلات وتجاوز العقبات التي واجهت المشروع وجهود رئيس الجامعة في إسقاط الغرامات الموقعة على المشروع من جهاز مدينة 6 أكتوبر، والتي تجاوزت ثلاثمائة مليون جنيه.

وبحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة ، تم استعراض الموقف المالي للمشروع، مؤكدين أن إدارة المشروع بذلت أقصى الجهود من أجل الانتهاء من التعاقدات بأقل الأسعار وأعلى المواصفات الفنية، وحرصت على تنفيذ ما شدد به الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة مرات عديدة من تخفيف الأعباء على الحاجزين إلى أقصى مدى ممكن وبما لا يوثر على اكتمال المشروع، مع بذل أقصى الجهد حتى يتسنى استكمال تنفيذ باقي الأعمال بأعلى الموصفات وفقًا لإمكانيات الحاجزين فى السداد.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن ثمن الوحدة في المشروع، تقل عن المشروعات الأخرى في ذات المنطقة بنحو 300 % على الرغم من ارتفاع أسعار مواد البناء ثلاثة أضعاف، وضخامة المشروع الذي يعتبر مدينة سكانية متكاملة وليس مجرد كمبوند، مضيفًا أن قيمة المشروع تزداد يومًا بعد يوم، خاصة مع بدء تسليم المرحلة الأولى نهاية ديسمبر 2020 وتسارع تنفيذ الأعمال التي تنفذها شركة من أكبر الشركات المصرية، بكفاءة عالية وجودة تنفيذ متميزة ومستوى عال من الأداء.

وأشار الدكتور علي عبد الرحمن و الدكتور محمد يوسف، إلى أن نسب الإنجاز العالية للمشروع في معظم البنود الخاصة بالوحدات السكنية، حققتها إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت في ثلاثة أعوام تقريبا.

من جانبه، أشاد مجلس جامعة القاهرة، بإنجاز 425 عمارة إجمالي عدد العمارات بالمشروع في مدة 3 سنوات فقط، وذلك بعد توجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بمضاعفة العمل بالمشروع حتى يمكن بدء تسليم المرحلة الأولى من الوحدات السكنية نهاية ديسمبر 2020، واستكمال عمليات أعمال التشطيبات على أعلى مستوى، إلى جانب استكمال التراخيص اللازمة من جميع الجهات.

كما أشاد مجلس جامعة القاهرة، باختيار الدكتور محمد عثمان الخشت لرجال دولة وقيادات كبيرة ذات خبرة طويلة هندسية ومالية لإدارة مشروع الإسكان، برئاسة الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة الأسبق، والتي تضم في عضويتها نخبة من المتخصصين فى مجالات المشروع؛ لديهم خبرات كبيرة، حيث تضم اللجنة وزيرًا ومحافظين سابقين وعمداء كليات، وهو ما يقطع بأن إرادة الجامعة الحالية تتعامل بجدية مع مشكلات المشروع ويعطي مصداقية كبيرة لعمل اللجنة في إنجاز مهمتها بنجاح، كما أن معظم أعضاء لجنة الإسكان ومجلس الجامعة من بين الحاجزين بالمشروع، ويتحملون نفس التكلفة التي يتحملها كل الحاجزين، ولا يتقاضون أية مكافآت من أي نوع من المشروع ، وما يقومون به هو عمل تطوعى واجب تقديم الشكر عليه لهم.

وحدد مجلس جامعة القاهرة، سعر التكلفة النهائية الفعلية لشقق مشروع الإسكان، حسب المساحة ونقاط التميز، بعدما ألزمت لجنة الإسكان؛ الاستشاري بسرعة الإنتهاء من تحديد سعر التكلفة النهائية، للبدء في وضع خطة لتسليم الوحدات السكنية على مراحل قريبًا، على غرار المشروعات الكبرى التي تقوم بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كان الدكتور محمد الخشت قد كلف لجنة الإسكان بالجامعة، بالقيام بالعديد من الإجراءات، من أهمها إعادة جدولة مستحقات الروف والحديقة وتوزيعها نسبة وتناسب بين الحاجزين في المراحل المختلفة ومساعدة المتعثرين في المشروع، كما سعت إدارة الجامعة ولجنة من خلال البنوك إلى تقديم قروض ميسرة للحاجزين من منتسبي جامعة القاهرة لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم، وهذه القروض متوفرة الان.

جدير بالذكر، أن مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة السادس من أكتوبر، يُعد واحداً من المشروعات الضخمة التي تديرها جامعة القاهرة، وعندما تولت إدارة الجامعة الحالية المشروع لم تكن أية عمارة ظهرت على الأرض، وجميع العمارات ٤٢٥ عمارة تم بناؤها في الثلاث سنوات الماضية، وهو انجاز كبير يعد الأسرع مقارنة بالمشروعات المناظرة، وتتولى عملية بنائه وتشطيبه شركة وادي النيل بكفاءة عالية وجودة تنفيذ متميزة ومستوى عال من الأداء.