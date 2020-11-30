شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: صرف دفعات للعمالة غير المنتظمة الأسبوع الجارى لمدة 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية محمد معيط، إن ما تم إنفاقه من حزم تحفيز للاقتصاد المصرى، بسبب جائحة كورونا، حتى يونيو الماضى بلغ نحو 65 مليار، مؤكدا الجاهزية لأى حزم إضافية.

وأشار "معيط" فى تصريحات لقناة العربية الإخبارية اليوم الاثنين، إلى أنه تم التركيز على تدعيم الشركات والصحة والعمالة التى فقدت وظائفها والقطاعات الأكثر تضررا مثل الطيران والسياحة، فضلا عن تأجيل سداد الضرائب وإسقاط ضرائب عقارية عن بعض القطاعات.

وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، أجاب وزير المالية قائلا: "سيتم بدء صرف دفعات للعمالة غير المنتظمة هذا الأسبوع ولمدة 3 أشهر، منوها بأن صندوق النقد الدولى أكد أن الحزم التحفيزية التى تم ضخها إثر على النمو الاقتصادى بشكل إيجابى للغاية.