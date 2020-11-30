شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: عدد المتعايشين مع فيروس الإيدز فى مصر 13 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان أنه حتى نوفمبر من العام الماضى أن عدد المتعايشين مع فيروس الإيدز بلغ أكثر من 13 ألف حالة، منهم 7800 يتلقون العلاجات الدوائية، كما أن أعلى فئة عمرية بين المتعايشين ما بين سن 25 و35 عاما ويمثلوا 42% من مجمل الحالات التى تم اكتشاف إصابتها بصورة طوعية مؤكدة أن نسبة الإصابة بالايدز فى مصر لاتتعدى 0.02%.

ويأتى ذلك فى ظل احتفال العالم باليوم العالمى للإيدز حيث أكدت وزارة الصحة أنه يتم متابعة بروتوكولات العلاج المحدثة والحد من انتشار عدوى الإيدز بحلول عام 2030 بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضحت الوزارة أن التدريب بين الأطباء مستمر علي تطبيق البرتوكولات العلاجية المحدثة لعلاج مرضى الايدز وتابعت : التدريب يهدف إلى بناء قدرات الأطباء في الرعاية الإكلينيكية لمرضى الإيدز، بالإضافة إلى مناقشة تحديث بروتوكولات العلاج والأدلة الإرشادية في التشخيص والرعاية والعلاج، وأشار ت الوزارة إلي أنها بصدد افتتاح 13 مركزا جديدا بالمستشفيات لعلاج مرضى الإيدز بجانب بجانب باقى مراكز علاج الإيدز المتواجدة فى 14 محافظة، بما يساهم فى تغطية خدمات علاج مرض الإيدز فى كافة محافظات الجمهورية. وقالت وزارة الصحة إنه سوف يتم إنشاء نظام إلكترونى لربط كافة البيانات والمعلومات المحدثة الخاصة بمرض الإيدز، بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالتاريخ المرضى والأدوية الخاصة بالمريض بما يسهل متابعة حالته الصحية عند تنقله فى أى محافظة لتلقى العلاج. وقالت مصادر مسؤلة بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة لليوم السابع: لدينا إدارة قوية للقضاء على الفيروسات المنتقلة عن طريق الدم مثل الإيدز والالتهاب الكبدي الفيروسي، مشيرة إلى أن تلقي المريض العلاج في محافظته وعلى أيدى طبيب مدرب وإجراء التحاليل سينعكس على الحالة الصحية للمريض من خلال تلقي العلاج السليم.

وتابعت: يجرى حاليا افتتاح 18 عيادة لعلاج الفيروسات داخل مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية على مستوى محافظات الجمهورية حيث يتم تقديم الرعاية الطبية والخدمة العلاجية بتلك العيادات لمصابي الفيروسات المنتقلة عن طريق الدم.