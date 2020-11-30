شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الهيئة ورئيس جهاز ٦ أكتوبر يتفقدان تطوير المحاور الرئيسية بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمهندس شريف الشربينى رئيس الجهاز. والنواب والمديرين والمعاونين بعض المشروعات الجارى تنفيذها في المدينة ومن بينها تطوير الطريق الرابط بين المحور المركزى ٤٧، ٤٨ أمام ميدان النجدة وتطوير الطريق الرابط بين محور جمال عبدالناصر والمحور المركزى ٤٨. وأيضا تطويرالمنطقة المحيطة بالصالة المغطاة وتطوير طريق الواحات.فضلا عن تطوير الرؤية البصرية اسفل كوبرى العبور. وشدد بهجات على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لإنهاء الأعمال. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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