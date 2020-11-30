شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يوصى بتبادل رسالة ماجستير معلمة بالقليوبية بين الجامعات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصى الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين بمنح الباحثة دعاء محمود على عبدالله خليل عبادة درجة الماجستير في التربية تخصص أصول التربية بتقدير ممتاز والتبادل بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث.

ودعا «حجازى» الباحثين والمهتمين بالتنمية المهنية والموارد البشرية بالاطلاع على هذه الرسالة حيث أنها أحد عوامل نجاح الأدوار وضمان الاستدامة للمشروعات الناجحة.

وجه «حجازى» للباحثة دعاء عبادة المعلمة بمدرسة المنشية الاعدادية بإدارة بنها التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية التهنئة وطلابها بالاستمرار في العلم والارتقاء بنفسها بما ينعكس على الوطن حيث حصلت الباحثة على درجة الماجستير بتقدير امتياز مع التوصية بالتبادل بين الجامعات والمراكز البحثية.

وجاءت الرسالة بعنوان «مأسسة الشراكة بين الأكاديمية المهنية للمعلمين وكليات التربية لتلبية متطلبات التنمية المهنية للمعلمين- تصور مقترح»

و تكونت لجنة الحكم على الرسالة من كلا الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والأستاذ بالمركز القومى للامتحانات، والدكتورة صفاء محروس عبدالعزيز أستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة الزقازيق، ونائب رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد السابق.

كما تكونت لجنة الإشراف من كلا من الدكتور أحمد الرفاعى بهجت أستاذ أصول التربية ونائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والدكتور عبدمحمود مرسى أستاذ ورئيس قسم أصول التربية ومدير مركز اليونسكو الإقليمى لتعليم الكبار السابق.

وقالت الباحثة، أن الرسالة تضمنت عددا من المحاور أبرزها التنمية المهنية للمعلمين والكشف عن واقع الشراكة بين الأكاديمية المهنية للمعلمين وكليات التربية ووضع تصور مقترح لمأسسة الشراكة بين الأكاديمية المهنية للمعلمين وكليات التربية وآليات تحقيقها لضمان تنمية المعلمين مهنيا.