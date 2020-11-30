شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الإسكندرية للكاثوليك يعزي فى وفاة القاصد الرسولي الأسبق بمصر والسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توفي المطران ماركو بروچي الفرنسيسكاني، القاصد الرسولي الأسبق بمصر والسودان، اليوم الاثنين. ونعى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وفاة القاصد الرسولى. جاء بنص التعزية: «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي ننعي وفاة سيادة المطران ماركو بروچي الفرنسيسكاني، القاصد الرسولي الأسبق بمصر والسودان، والذي انتقل إلى السماء على رجاء القيامة، بعد مسيرة حافلة بالمحبة والعطاء، ونصلي إلى الله القدير أن يقبل روحه الطاهرة في الفردوس السماوي». الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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