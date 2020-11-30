شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الطب البيطري بجامعة مطروح تطلق موقع مجلتها الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، إنطلاق الموقع الإلكتروني للمجلة العلمية لكلية الطب البيطري MJVM «مجلة مطروح للطب البيطري»

«Matrouh Jornal Of Veterinary Midicine»

وأشار رئيس الجامعة أن المجلة تصدر سنويًا، وتهتم بنشر الأبحاث المحكمة في مختلف المجالات البيطرية، أمراض الحيوان، الدواجن، الأسماك، التشخيص المعملي، البيولوجيا الجزيئية.

وأوضح النجار أنه يتم نشر المجلة على منصة بنك المعرفة المصري، بهدف تشجيع البحث العلمي، مضيفًا أن المجلة تقبل الأبحاث باللغتين الإنجليزية والعربية، للموضوعات التي لها علاقة بقضايا معاصرة تؤثر على القطاع البيطري، والتي تتميز بالحداثة والمعاصرة، على الموقع الإلكتروني:

https://mjvm.journals.ekb.eg/

وأكد رئيس الجامعة على أهمية دور البحث العلمي في حل مشكلات المجتمع، وتطوير ثقافة ومهارات البحث العلمي وإسهاماته في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو المعيار الأول الذي تقاس من خلاله قوة الجامعات.