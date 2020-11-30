شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: تسجيل ٢٠٣ ألفا و ٩٦ طلب تصالح على مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تسجيل ٢٠٣ ألف و٩٦ طلب تصالح من المواطنين على مخالفات البناء العشوائى بمنظومة التنمية العمرانية، وتحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون، من إجمالي ٢٦٩ الف و٧٩٥ الف مبني مخالف .

وجه المحافظ المواطنين المخالفين بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية، للاستفادة من التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين في التصالح بمد فترة تلقى طلبات التصالح حتى نهايه الشهر الجاري، لتقنين أوضاعهم القانونية والدخول تحت مظلة القانون.

أشار محافظة الشرقية، أن قرارات الحكومة بتخفيض مقابل التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى ،و خصم 25٪ من قيمه التصالح عند السداد الفوري ،وكذلك تخفيض نسبة 35٪ داخل محافظة الشرقية لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح ،وللتيسير على المواطنين مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.