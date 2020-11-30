شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» و«الهجان» يشهدان بدء التشغيل التجريبي لكوبري قلما العلوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الإثنين، بدء التشغيل التجريبي لكوبري قلما العلوي بطريق القاهرة/ إسكندرية الزراعي في الاتجاهين، والذي نفذته النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من الكوبري (باتجاه من القاهرة إلى الإسكندرية) بنسبة 100%.

سبق الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بإنشاء كوبري في الاتجاه من الإسكندرية إلى القاهرة وتشغيله تجريبيا أمام حركة المرور تسهيلاً على المواطنين منذ أبريل الماضي وحيث يبلغ طول الكوبرى 712 متر شامل المداخل وعرضه 24 مترا، بواقع 3 حارات لكل اتجاه وتبلغ تكلفة الكوبري الإجمالية 244 مليون جنيه.

وقال وزير النقل إن كوبري قلما العلوي يدخل ضمن اعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى والتي تشمل إنشاء 10 كباري علوية على امتداد الطريق وهي كباري ( الشرقاوية وقلما وعرب الرمل وكوبري طوخ طنبشا والروضة وكوبري جنبواى (صفط الحرية) وكوبرى ( دسونس أم دينار)، وكوبرى كفر الدوار وكوبرى كوم إشو (كنج عثمان العلوى) وكوبري دسونس الحلفاوية للمشاة) بالإضافة إلى تطوير المسافة من بنها حتى بركة السبع بطول 15 كم ليصبح الطريق 4 حارات بكل اتجاه ،وحيث تبلغ قيمة المشروع الإجمالية 1795.6 مليون جنيه مشيراً إلى أن إنشاء هذه الكباري سيساهم في إلغاء التقاطعات السطحية لتحقيق سيولة مرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس ومنع وقوع الحوادث المرورية بمناطق إقامة الكباري.