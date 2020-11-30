شكرا لقرائتكم خبر عن «وقفتك بالدنيا» تقدم مليون استشارة طبية مجانية عبر تطبيق «صحتك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الحملة المصرية لعلاج خشونة المفاصل، التي تحمل شعار «وقفتك بالدنيا» عن تقديم مليون استشارة مجانية، من خلال تطبيق «صحتك»، الذي يقدم خدمة تواصل المريض مع الأطباء إلكترونيا للرد على استفساراتهم، وقال مسؤولو الحملة لـ«المصري اليوم»، إنه سيتم تقديم الخدمة عبر التواصل الإلكتروني عن طريق مكالمة فيديو عبر الإنترنت من أي مكان وفي أي وقت، بالاستعانة بنخبة متميزة من الأطباء.

وقال الدكتور جورج ماهر، إن التطبيق يتميز بالخصوصية، وسرية بيانات المرضى، وعدم إطلاع أي طرف دون الطبيب المختص عن بياناتهم أو أسرارهم المرضية.

وأشار إلى أن إطلاق هذه الخدمة تأتى استجابة من «الحملة» لمتطلبات المرضى، حيث إن هناك عددًا منهم غير قادرين على الحركة بشكل كبير بسبب مشاكلهم الطبية، فضلًا عن تقديم الخدمة بشكل مجاني. وأضاف أن الهدف منها هو تقديم نصيحة واستشارة طبية من أهل الأطباء المختصين، في مجالات مختلفة سيقدمون نصائحهم للمرضى، مثل أطباء الباطنة، والسكر، والعظام، والمخ، والأعصاب.

وأوضح أن المريض يمكنه الاستفادة من الخدمة عبر استخدام «الهواتف الذكية»، وذلك عبر الدخول على «جوجل بلاي» للأجهزة التي تعمل بأنظمة «الأندرويد»، أو «أب ستور» للأجهزة العاملة بأنظمة شركة «أبل»، وتحميل التطبيق، ثم اختيار الطبيب في التخصص المطلوب (باطنة وتغذية وجلدية ونفسية واطفال ونساء)، وحجز موعد من خلال إدخال الكود ( Se7etak100). ويضمن التطبيق تقديم الخدمة للمريض من مكان تواجده مثل منزله، دون حاجته للانتقال للطبيب طالما أن الاستشارة أو النصيحة الطبية كافية بهذا الشكل لبعض الحالات وللمتابعة.