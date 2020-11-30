شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يعقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ توصيات الحكومة لمواجهة كورونا والطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الإثنين، اجتماعاً موسعاً بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير والخاصة بعدد من القطاعات الخدمية والملفات الهامة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، وممثل مكتب المستشار العسكري، وكافة الجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة.

وقال المحافظ إن المحافظة وضعت خطة شاملة استعداداً لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة، حيث تم تجهيز وصيانة 34 مخر سيل، منها 12 مخرا طبيعيا و22 مخرا صناعيا، ورفع درجة الاستعداد إلى القصوى، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أوضاع الطقس غير المستقرة والتي من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء، بما يضمه من أحداث عارضة سواء سيول أو أي أزمات طقسية، مشدداً على كافة الأجهزة التنفيذية أنه لا مجال لأي تقصير.

كما استعرض المحافظ موقف استعدادات المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خطة متكاملة، حيث قدم دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة عرضا حول الموقف الحالي لتطور فيروس كورونا في الموجة الثانية موجها بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية

وأشار المحافظ إلي أن مديرية الصحة قامت بتوفير لقاح الإنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ بجميع مراكز المحافظة، وذلك ضمن الخطة الوقائية التي تتبناها وزارة الصحة لمواجهة فيروسات الانفلونزا الموسمية، ومكافحة انتشار امراض الشتاء، وذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين، وتسهيلا وتيسيرا على جميع أبناء المحافظة من خلال توفير كافة المستلزمات الطبية والعقاقير العلاجية.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع وكيل وزارة الصحة، والتفتيش الصيدلي، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور اليومي على المستشفيات والصيدليات الحكومية والخاصة، كل في نطاقه بصفة دورية للوقوف على مدى جاهزيتها وتوافر الأدوية والفرق الطبية، والمستلزمات الطبية والوقائية

وشدد المحافظ على االتزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، باارتداء الكمامات الواقية.

كما استعرض المحافظ خلال الاجتماع ما تم تنفيذه من حملات إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأرض أملاك الدولة والبناء المخالف، بهدف الحفاظ على رقعة الأراضي داخل زمام المحافظة، وحفظ هيبة الدولة، مشددا على انه لا مجال للبناء على الأراضي الزراعية، ومؤكدا على استمرار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالتعامل بحزم مع ملف التصالح في مخالفات البناء.

وأشار المحافظ إلي أن المحافظة تستخدم منظومة المتغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من إدارة المساحة العسكرية وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لرصد مخالفات البناء

وفي هذا السياق، أوضح نائب المحافظ، أن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حاليا توفر صورا فضائية بدقة عالية، نستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، مؤكداً أن المنظومة الحديثة ساعدت في نشر وترسيخ قناعة عامة وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن أو في الظهير الصحراوى الشرقى والغربى للمحافظة.

واستعرض نائب المحافظ خلال الاجتماع دور منظومه المتغيرات في رصد المخالفات في عدد من المراكز، كما استعرض عددا من الحالات للمتغيرات بالمحافظة وكذلك النموذج الخاص بشهادة المتغيرات المكانية، مؤكدا ان كل حالة يتم فحصها بدقه شديدة وليس هناك أي مجال للتلاعب.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ بالاستمرار في تكثيف الحملات التموينية على منافذ البيع المختلفة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والتنفيذية ومديرية التموين والطب البيطرى والصحة والتفتيش الصيدلي

كما ووجه المحافظ بتكثيف الحملات على المقاهي والمطاعم والأندية والمحال العامة للتأكيد على تواجد المواطنين بنسبة 50% فقط ومنع أى تكدسات أو ازدحام.

وناشد المحافظ، المواطنين من أبناء المحافظة بسرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء، وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة قبل انتهاء المدة المحدد لها 30 نوفمبر، مؤكدا أن القانون يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم قانونيًا بالتصالح.

وشدد المحافظ على ضرورة استكمال المشروعات الجارية وفق جداولها الزمنية، مؤكدا متابعته الدقيقة لنسب تنفيذ كافة الأعمال، موجها المسئولين بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة، موضحا أنه لا تسامح في تخاذل أي مسؤول عن القيام بعمله، ومطالبا ببذل المزيد من الجهد والأمانة في العمل، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع.

وفي نهاية الاجتماع طالب المحافظ، كافة المسؤولين بضرورة التفاني في العمل وحسن معاملة المواطنين وانتهاج سياسة الباب المفتوح، واستقبال المواطنين من أجل التخفيف عن معاناتهم وتلبية مطالبهم القانونية والمشروعة، والعمل بروح الفريق، مشيرا إلى ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين معيشتهم.