شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يهدي درع المحافظة لرئيس جامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أهدى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، درع المحافظة للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقديرًا لجهوده المبذولة في تفعيل دور الجامعة المجتمعي والمساهمة في التنمية المستدامة، إلى جانب دوره في النهوض بالقطاع الطبي للجامعة والعملية الأكاديمية والتعليمية والبحثية.
وقال اللواء خالد عبدالعال، إن جامعة القاهرة لها دور فعال في تقديم خدمات مجتمعية كبيرة للمجتمع المصري عامة، ولمحافظة القاهرة خاصة، من خلال منشآتها وصروحها الطبية التي تمثل إضافة كبيرة للمحافظة بما تضمه من كفاءات علمية تقدم خدمات طبية تتماشى مع أعلى المعايير الطبية العالمية.
وأضاف محافظ القاهرة، خلال مشاركته بمجلس جامعة القاهرة، أن جامعة القاهرة لها بصمة في جميع أنحاء العالم، ويمثل أساتذتها وخريجيها نماذج تدعو للفخر بالعديد من المناصب المرموقة في مختلف دول العالم، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تمثل بيتًا للخبرة في جميع المجالات.
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