شكرا لقرائتكم خبر عن "القومية للأنفاق" تستأنف حفر مترو الزمالك غدا لعبور النيل اتجاه الكيت كات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف الهيئة القومية للأنفاق غدا الثلاثاء أعمال حفر الجزء النفقى من محطة صفاء حجازى بالزمالك لتعبر النيل فى اتجاه محطة الكيت كات، بعد اتخاذه مجموعة من الإجراءات لضمان سلامة المنشآت أثناء أعمال الحفر بشارع إسماعيل محمد بالزمالك.

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق أن الدراسات التى تمت للمنشآت فى هذه المنطقة بشارع إسماعيل محمد أوضحت وجود ميل 19 سم بالعقار رقم (7، 5) وبمخاطبة جهات الاختصاص تبين أن الترخيص الصادر لهذا العقار هو تعلية للدورين الثالث والرابع متكرر فقط، ولا يوجد رخصة لتعلية الدورين الخامس والسادس كما لم يستدل على رخصة البناء الأصلية للعقار وصادر له قرار تنكيس رقم 3 لعام 1995 من محافظة القاهرة، وكذلك وجود ميل 13.4سم بالعقار رقم (3أ) ولا يوجد له رخصة بناء.

وقامت وزارة النقل بعرض الموقف على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بتشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة جامعة عين شمس والتى أوصت بضرورة إخلاء العقارين أرقام (7، 5) و(3أ) بشارع إسماعيل محمد تأمينًا لحياة السكان وذلك قبل استئناف ماكينة الحفر العميق لعملها فى اتجاه محطة الكيت كات، على أن تقوم جهات الاختصاص بتحديد الأسلوب الأمثل للتعامل مع العقارين المشار إليهما بعد مرور ماكينة الحفر العميق والتى من المقرر بدء أعمالها الثلاثاء المقبل.

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق أن استئناف أعمال الحفر يأتى فى إطار الحرص على عدم التأثير على الخطة الزمنية للمشروع القومى الذى سيخدم أهالى وسكان حى الزمالك وباقى الاحياء الواقعة على مسار الخط الثالث للمترو والذى تبلغ إجمالى تكلفته 97 مليار جنيه.