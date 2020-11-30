شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل ومحافظ القليوبية يشهدان التشغيل التجريبى لكوبرى قلما العلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية بدء التشغيل التجريبي لكوبرى قلما العلوى بطريق القاهرة - إسكندرية الزراعى فى الإتجاهين، الذى نفذته شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من الكوبرى (اتجاه من القاهرة إلى الإسكندرية) بنسبة 100%.

وأضافت وزارة النقل وفق بيان صحفى أنه سبق الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بإنشاء كوبرى فى الاتجاه من الإسكندرية إلى القاهرة و تشغيله تجريبيا أمام حركة المرور تسهيلاً على المواطنين منذ أبريل الماضى، ويبلغ طول الكوبرى 712 متر شامل المداخل وعرضه 24 مترا، بواقع 3 حارات لكل اتجاه وتبلغ تكلفة الكوبري الإجمالية 244 مليون جنيه.

وأوضح وزير النقل أن كوبري قلما العلوي يدخل ضمن أعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعى والتي تشمل إنشاء 10 كباري علوية علي إمتداد الطريق وهى كبارى ( الشرقاوية و قلما و عرب الرمل و كوبري طوخ طنبشا والروضة و كوبري جنبواى (صفط الحرية) وكوبرى ( دسونس أم دينار)، و كوبرى كفر الدوار و كوبرى كوم إشو (كنج عثمان العلوى) وكوبري دسونس الحلفاوية للمشاه ) بالإضافة إلى تطوير المسافة من بنها حتى بركة السبع بطول 15 كم ليصبح الطريق 4 حارات بكل اتجاه.

وأكد الوزير أن قيمة المشروع الإجمالية تبلغ 1795.6 مليون جنيه مشيراً إلى أن إنشاء هذه الكبارى يساهم فى إلغاء التقاطعات السطحية لتحقيق سيولة مرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس ومنع وقوع الحوادث المرورية بمناطق إقامة الكبارى.