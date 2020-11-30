شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عالمى فى جراحة عظام الكاحل والقدم بمستشفى الحلمية العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل الخبير العالمي الأستاذ الدكتور/ وجيه موسى الإنجليزى الجنسية خبير جراحة عظام الكاحل والقدم بمستشفيات رويال كينجز بإنجلترا وذلك في الفترة من 4 وحتى 11 ديسمبر القادم. وتستقبل المستشفى الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير من المدنيين والعسكريين بالعيادة التحضيرية طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة .

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