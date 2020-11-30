شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط بحركة السفن والشاحنات والبضائع وتداول 124880 طنا بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الربان طارق شاهين، رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إن الميناء شهد نشاطاً في حركة السفن والشاحنات والبضائع اليوم الإثنين، حيث تواجد بالميناء 76 سفينة ، كما وصلت إلي الميناء 18 سفينة ، وغادرت 15 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة عدد 30 سفينه منها 2 مخطاف داخلى، و 3 سفن حاويات، و 5 سفن مواد بترولية، وعدد 17 سفينة بضائع عامة، هذا وقد تم دخول وخروج 10273 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضافت هيئة الميناء أنه يجرى تفريغ بضائع واردة تزن 92490 طن ، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 32390 طنا، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 459 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 969 حاوية، وبلغت كمية المتداول خلال اليوم طن 124880 طن بضائع غير محواة.

من ناحية أخرى أكد رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الميناء أن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع ، ورفع معدلات الشحن والتفريغ بالميناء.

وأضاف الغندور أنه يجري تفريغ 15 ألف طن سولار علي متن السفينة " Baltic Soul " قادمة من اليونان ، كما يجري شحن 2000 طن كيماويات صادر علي السفينة "Ruby T".