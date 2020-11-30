شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تقدم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس حول إنشاء بنوك الأسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز القياس والتقويم الطلابى بجامعة حلوان، عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين أون لاين، ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التى يقدمها المركز، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وإشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، تتضمن الدورات التدريبية المقدمة، دورة تدريبية للتدريب على إنشاء وتشغيل بنوك الأسئله خلال الفترة من 6: 7 ديسمبر 2020 وتهدف إلى التعرف على مفهوم بنوك الأسئلة والهدف من انشائها والتعامل مع برمجيات إنشاء بنوك الأسئله وإعداد نماذج اختبارية متكافئة وإدارة منظومة بنوك الأسئلة.

كات تتضمن الدورات تنظيم دورة التدريب على الاختبارات التحصيلية المقالية والموضوعية وفق جدول المواصفات وذلك خلال الفترة من 19 : 20 ديسمبر 2020، وتهدف إلى التعرف على مفهوم نواتج التعلم والتقويم التربوى لأداء المتعلم، و استنتاج معايير تقويم نواتج التعلم ومؤشراتها، وتقديم نقداً لاساليب وعمليات التقويم الحالية، واقتراح بعض التحولات الضرورية لتطوير تقويم نواتج التعلم، والتعرف على الوضع الراهن لخريجى التعليم الجامعى، واستنتاج دواعي تطوير تقويم أداء الطلاب، والتعرف على أنواع أسئلة اختيار الاستجابة ومميزاتها وعيوبها وكيفية صياغة هذه الأسئلة بمهارة وتصميم بطاقة ملاحظة لقياس كل من الجوانب العملية والوجدانية .