شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تتابع حل مشاكل المزارعين وعمليات تحديث الرى بالنوبارية والسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبدالعال، رئيس قطاع استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة، إنه طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالإسراع فى تطوير منظومة الرى قام مسئولو القطاع بزيارتين ميدانيتين، إلى زمام المراقبة العامة للتنمية والتعاون بغرب النوبارية، وقرية يوسف السباعى بمحافظة السويس.

وتفقدوا أحد حقول منطقة السبعة حسن علام بزمام المراقبة العامة للتنمية والتعاون بغرب النوبارية والتى تم تحويلها من الرى الغمر إلى الرى الحديث، حيث استعرض مالك المزرعة مميزات الرى الحديث ودوره فى زيادة الإنتاج والتحكم فى التسميد، كما تم عقد لقاء مع المزارعين، للإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم حول منظومة تحديث الرى.

وأضاف رئيس قطاع استصلاح الأراضى، أنه تم التنسيق مع اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بشأن مصرف 5 بقرية يوسف السباعي، بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون بالسويس، حيث تم تسليمه من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى هيئة الصرف الصحي، للعمل على تطهيره، لعلاج المشكلات التي عانى منها المنتفعين بهذه المنطقة لسنوات طويلة.

فيما تواصل اللجان الفنية بوزارة الزراعة، زيارتها للتوعية بمشروع تحديث وتطوير الري الحقلي بالأراضي الجديدة، وأهمية هذا المشروع والفوائد التى تعود على المزارع، وعلى رأسها زيادة الدخل والعائد، وتقليل تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى تكثيف الندوات الإرشادية بالمحافظات، للمزارعين، والعاملين بمديريات الزراعة، ومسئولى الإرشاد الزراعي والجمعيات الزراعية، عن أهمية هذا المشروع، والفوائد التى تعود على المزارع، نتيجة التحول غلى نظم الرى الحديثة والمتطورة.