شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعقد غدا لجنة القيد بجدول تحت التمرين للمؤجلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميرى، جلستها للمتقدمين لجدول تحت التمرين من المؤجلين بدءا من غد الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر وبعد غد الأربعاء الموافق 2 ديسمبر، وكانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميرى، قد فتحت من قبل باب التقدم للمؤجلين من لجنة تحت التمرين بداية من الأحد الموافق 27 سبتمبر الماضى حتى 11 أكتوبر 2020 لاستكمال الأوراق، والتى تشمل خطاب جهة العمل وبرنت التأمينات وذلك تمهيدا لانعقاد اللجنة.

وأكد خالد ميرى وكيل النقابة أن اللجنة ستبحث فور انتهاء لجنة المؤجلين فتح باب التقديم للجنة الجديدة تحت التمرين، وأن اللجنة تدرس أن تتضمن المقابلة التى ستجريها مع المتقدمين الجدد للجنة تحت التمرين اسئلة تحريرية بالاضافة للاسئلة الشفوية المعتادة، وذلك استكمالا لعملها بضمان الشفافية الكاملة فى اختيار المتقدمين للانضمام الى النقابة.