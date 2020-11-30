بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل.. وفد من ضباط الغربية يزور مدرسة فكرية بطنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نظم وفد من ضباط مديرية أمن الغربية، زيارة لمدرسة التربية الفكرية بمدينة طنطا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل.

وتم توزيع عدد من الهدايا الرمزية للتلاميذ ومشاركتهم في قضاء يوم ترفيهي لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

وكان لتلك الزيارة الأثر الطيب في نفوس التلاميذ والعاملين بالمدرسة، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة وتلك المبادرة من وزارة الداخلية.

وتوالي وزارة الداخلية جهودها في استمرار تنظيم الزيارات الإنسانية وتوجيه القوافل الخدمية لما لها من اعتبارات إنسانية واجتماعية، إيماناً بالدور المجتمعي الذي تضطلع به أجهزة الوزارة للمساهمة في تقديم الدعم للمواطنين الأولى بالرعاية وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين والتواصل الإيجابي مع كافة شرائح المجتمع.