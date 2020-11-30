النقض تؤيد سجن وكيل وزارة الصحة السابق بالإسكندرية في قضية رشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، ضد مدير مديرية الشئون الصحية السابق بالإسكندرية مجدي عبد إبراهيم حجازي بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ أربعين ألف جنيه وعزله من وظيفته، في قضية الرشوة المعروفة إعلاميا ب"رشوة الآيفون".

وأصدرت محكمة النقض حكمها برئاسة المستشار عصام إبراهيم رئيس الدائرة، وعضوية كل من المستشارين عادل ماجد وياسر جميل وأحمد أمين وهشام الجندي نواب رئيس محكمة النقض.

وتعود أحداث القضية إلى فبراير 2018، عندما توصلت تحريات ضباط الرقابة الإدارية بالإسكندرية إلى أن المتهم قد اعتاد على طلب وتلقي مبالغ مالية وجعول عينية من العديد من العاملين بالمديرية، نظير استمرار شغلهم وظائفهم القيادية وعدم إقصائهم عنها أو تعيينهم بوظائف ذات عائد مجز من المكافآت والحوافز، وعقب ورود بلاغ من طبيب يدعى "ا. م. ح"، طبيب بمديرية الشؤون الصحية، بأن المتهم يطالبه برشوة هاتفي محمول ماركة آيفون s6، مقابل نقله إلى إحدى الجهات المميزة بمديرية الصحة براتب أعلى.

وعقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن النيابة العامة وإجراء التسجيلات، ألقى ضباط الرقابة الإدارية القبض على المتهم بمكتبه في مقر مديرية الصحة، والكائنة بشارع فؤاد، وسط الإسكندرية، حيث تم ضبط أحد الهاتفين المحمولين، وبتفتيش مسكنة عثر أعضاء هيئة الرقابة الإدارية على الهاتف الآخر بالإضافة إلى سبع علب أجهزة هواتف آيفون وعلبة لجهاز سامسونج جالاكسي نوت.

وقيدت نيابة استئناف الإسكندرية القضية برقم 11801 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة باب شرقي، حيث أحيلت لمحكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها السابق في 22 نوفمبر 2018.