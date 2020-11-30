جهاز أكتوبر الجديدة: طرح 6 محال تجارية و6 وحدات إدارية ومهنية وصيدليتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنه تم طرح 6 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من (19م2 : 40م2)، وكذا طرح 6 وحدات إدارية ومهنية بمساحة (63م2)، بمناطق ("سوق الحى 209" – سوق الإسكان " فوق المتوسط" – التوسعات الشمالية – جنوب الأحياء شباب 63م2).

وأضاف "النجار"، في بيان اليوم، أنه تم طرح المحال والوحدات بأنشطة مختلفة لتلبية الاحتياجات المختلفة للمدينة، لا سيما المناطق التي ستشهد توسعات مستقبلية، مؤكداً حرص الجهاز على توفير الخدمات المختلفة وسبل الراحلة لقاطني مدينة 6 أكتوبر الجديدة.ش