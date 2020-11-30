شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدد من المناطق ببني سويف غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، الإثنين، قطع المياه بعدد من المناطق بالمحافظة، من الساعة السادسة صباح يوم الثلاثاء الموافق 1-12-2020 حتي الرابعة عصرا من نفس اليوم وذلك لإجراء بعض أعمال الصيانة والتطهير الدوري لمحطة مياه كفر ناصر مركز ببا. وتشمل المناطق التي ستشهد انقطاع المياه: مدينة ببا بالكامل- مجلس قروي طنسا ( غياضة الغربية- بني ماضي- طحا البيشة.- بني محمد- بني عوض ) وتوابعها- مجلس قروي قمبش ( منيل موسي- الامام – الشريف- السلطاني ) وتوابعها- مجلس قروي هليه ( هليه- على كيلاني- المشارقة ) وتوابعها- مجلس قروي سدس ( كوم الصعايدة- عزبة الحكيم – باغوص- الشوشة ) وتوابعها- مجلس قروي الجزيرة ( كفر ناصر- عزبة هاشم- عزبة مرقص ) وتوابعها، وضعفها عن مجلس قروي طنسا ( البرانقة- ام الجنازير- الضباعنة- كفر منصور – الملاحيات ) وتوابعها- مجلس قروي قمبش( قمبش- بني أحمد ) وتوابعها- مجلس قروي هليه ( طرشوب- عرفة ) وتوابعها- مجلس قروي سدس ( سدس- هربشنت- الفقاعي- كفر جمعة- منية الجيد ) وتوابعها- الجزيرة وتوابعها- مجلس قروي صفط راشين( ابو شريان- ابو دخان ) وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

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