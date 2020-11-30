شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المعرض السنوى بأسعار مخفضة للمواطنين في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس صلاح السيد، مدير عام التموين بمحافظة الوادي الجديد، انه تم افتتاح المعرض السنوي بمدينة الخارجة.

وأكد أن المعرض يستمر لمدة شهر ،لتوفير الملابس الجاهزة والأجهزة الكهربية والأثاث بأسعار مخفضة للمواطنين ،مشيرا إلى أن المحافظة تحرص سنويًا على إقامة هذا المعرض الذى يضم عدد كبير من التجار من داخل وخارج المحافظة؛ لعرض السلع والمنتجات لتتناسب مع كافة الأذواق والإمكانات المادية للمستهلكين ،وانه تم تجهيز أماكن العرض وتوفير كافة الإمكانات المتاحة والخدمات التى من شأنها خدمة العارضين والمواطنين بالإضافة إلى أماكن لانتظار السيارات.