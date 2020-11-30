شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم الخدمة الطبية لـ٢ مليون مواطن ضمن ١٠٠ مليون صحة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية العاملة ضمن المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر للإعتلال الكلوي وعلاج الأمراض غير السارية، مستمرة بالعمل على مدار الساعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لوصول الخدمة الطبية لجميع المواطنين، لافتا إلى أنه تم تقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لما يقارب ٢ مليون مواطن ومواطنة بالمحافظة، بنسبة تغطية ١٢٣.٩%.

وأوضح وكيل الوزارة ،أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة قامت بتقديم الخدمة الطبية لعدد ١٩٤٣٤٥١ مواطن بالمحافظة بالمبادرة الرئاسية، والتي تهدف إلى المتابعة والفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وتستهدف جميع المواطنين فوق عمر ٤٠ عام، والمواطنين من عمر ١٨ حتي ٤٠ عام المسجلين بقاعدة بيانات ١٠٠ مليون صحة ويعانون من إرتفاع ضغط الدم، وإرتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلى الكشف المبكر للإعتلال الكلوي لدي مرضي الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري، وإرتفاع ضغط الدم، فضلا عن تحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.