شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مواطنة المنيا»: أهالي «قرية البرشا» رفضوا تهجير أسرة المتهم بازدراء الأديان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد الهدوء من جديد لقرية البرشا بمركز ملوي، جنوب المنيا، في أعقاب تدخل الأجهزة الأمنية، بفض مشاجرة بين أهالي القرية، لإتهام أحد أبنائها بازدراء الأديان.

وتحفظت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، على متهمين من المشاركين في المشاجرة، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

وقال الدكتور حسن سند، رئيس لجنة المواطنة بمحافظة المنيا، رفض أهالي قرية البرشا، الموافقة على اقتراح تهجير أسرة المتهم بازدراء الأديان، مؤكدين أن معاقبة المتهم بمفردة دون أسرته قانونيًا.

ودعا «سند» خلال لقائه أهالي القرية، بالعودة إلى العقل والحكمة، وتفويض الجهات الأمنية، والنيابة العامة في التحقيق وتحري الدقة في الواقعة، مطالبا بعدم استباق الأحداث، والوقوف مكان الشرطة والنيابة بالقيام بأعمال العنف.

وكانت لجنة المواطنة، المشكلة بقرار من المحافظ انتقلت إلى القرية، عقب حدوث مشاجرة بسبب قيام شاب بنشر تعقيب مسيء للأديان.

عودة الهدوء لقرية البرشا في المنيا

عودة الهدوء لقرية البرشا في المنيا

عودة الهدوء لقرية البرشا في المنيا