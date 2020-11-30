شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للكهرباء» تعلن للمرة الأولى سداد كامل مستحقات «البترول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، نجاح الشركة لأول مرة منذ إنشاءها في سداد كامل الالتزامات المستحقة عن أعباء القروض المباشرة والقروض المعاد إقراضها والمضمونة بالإضافة إلى سداد حوالى 87% من قيمة مسحوبات المواد البترولية عام 2019/2020 .

وأضاف دسوقي، خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة نجحت بفضل المساندة والدعم المستمر من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء واستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء.

وأشار دسوقي إلى أنه تم أيضا تسوية التشابكات المالية بين الشركة القابضة ووزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية من خلال تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتى تم على أساسها توقيع بروتوكولات لفض التشابكات، مع ارتفاع قدرات الشبكة القومية بمقدار 1199 ميجاوات لتصبح القدرات الأسمية 59529 ميجاوات وبلغت كمية الطاقة المولدة حوالى 197.3 مليار كيلو وات ساعة.