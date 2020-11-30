شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة محافظ المنوفية و5 من طاقم مكتبه بـ«كورونا».. «النائب»: مسحتي سلبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، أن نتيجة المسحة الخاصة به أظهرت سلبية إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأنه في مكتبه بديوان عام محافظة المنوفية يمارس مهام عمله، جاء ذلك في أعقاب اعلان اللواء ابراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية إصابته بفيروس كورونا المستجد، وثبوت إصابة 5 من طاقم مكتبه.
وأكد نائب محافظ المنوفية أن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، حالته الصحية مستقرة، ويمارس عمله من داخل العزل المنزلى في استراحة المحافظة في مدينة شبين الكوم، ويخضع للعلاج وفق البرتوكولات المحددة من وزارة الصحة، ويتابع حالته أطباء مستشفي حميات شبين الكوم .
وأضاف «موسى» بالقيام بأعمال تطهير الديوان العام واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة تجاه فيروس كورونا المستجد، والتشديد على العاملين والمتعاملين في الديوان العام بالالتزام بارتداء الكمامات، كما تم تخفيض عدد العمالة في الديوان العام وجميع المصالح ماعدا الصحة والتربية والتعليم وفقًا لقرار المحافظ.
وكان اللواء ابراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أعلن أمس إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأنه في العزل الصحى في الاستراحة الحكومية في مدينة شبين الكوم، كما أثبتت نتائج المسحات الخاصة بعدد 5 من طاقم مكتب محافظ المنوفية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
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