شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «زراعة الإسكندرية»: لجان مرور على الأراضي لرصد مظاهر التضرر من تراكم مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق زكي محمد صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالإسكندرية، الاثنين، إنه يتم تسيير لجان فنية للمرور على الأراضي الزراعية بمختلف الإدارات، لرصد مظاهر التضرر من تراكم مياه الأمطار بها، والتوعية بكيفية التخلص منها من خلال تعريف المزارعين بطريقة التخلص من مياه الأمطار الراكدة نتيجة النوات الشتوية.

وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه وجه كل من المهندس محمد أحمد عبدالرحمن عوف، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالإسكندرية، والمهندس عبدالفتاح محمد نور الدين، مدير إدارة برج العرب الزراعية، والمهندس أنور شعيب، رئيس قسم الإرشاد الزراعي بإدارة برج العرب الزراعية، بسرعة تشكيل لجان فنية للمرور المكثف على الأراضى الزراعية، بمختلف الزمامات للحد من تداعيات الأمطار التي هطلت بغزارة مؤخرًا على محافظة الإسكندرية، وفى إطار حرص الإدارة الزراعية ببرج العرب على الدعم الفني لمزارعي الزمام التابع لإدارة برج العرب.

ولفت إلى أن مفتشي قسمي الإرشاد الزراعي والمكافحة، نفذوا جولة مرورية على الزراعات القائمة والتوعية بأهمية سرعة التخلص من تراكمات مياة الأمطار في حالة وجودها، وكذا تهيئة المصارف الخصوصية بالتطهير الدوري لاستقبال مياه الأمطار الزائدة.

وأكد وكيل الوزارة، على سرعة الانتهاء من زراعة القمح (الذهب الأصفر)، الذي يحين موعد زراعته في النصف الثانى من شهر نوفمبر، كل عام، والتأكيد على ضرورة المرور على زراعات البنجر للتوعية بأهمية وسرعة مكافحة دودة ورق القطن للحفاظ على المحصول.