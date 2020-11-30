شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يصدر 16 قرارًا أشد صرامة لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، 16 قرارًا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ووجه رؤساء الوحدات المحلية وكذلك مديري المديريات الخدمية فى المحافظة ومديرى المشروعات، بإتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتتضمن القرارات مايلى: يتم رفع درجة الاستعداد القصوي في جميع الجهات والمصالح الحكومية والاستعداد للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة لأي تداعيات لمواجهة فيروس كورونا المستجد. تأجيل كافة الاحتفالات والاجتماعات الكبري في نطاق المحافظة، وأى فاعليات يترتب عليها تجمعات. تعليق العروض التي تقام في دور السينما أوالمسارح أيا كانت الجهة التى تتبعها لحين إشعار آخر. التعليق المؤقت لجميع الحفلات الفنية والموالد والأفراح والاحتفالات الشعبية والمعارض والمهرجانات وجميع الفاعليات التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من المواطنين أو تتطلب انتقالهم بين المحافظات. تطهير جميع المباني والمنشآت التابعة للمحافظة ووضع المطهرات في أماكن ظاهرة، مع التنبية علي كافة العاملين بإتخاذ إجراءات الوقاية . إلغاء توقيع الحضور والانصراف باستخدام بصمة اليد، والعودة الي التوقيع فى الدفاتر لحين إشعار آخر. عمل ملصقات توعية ووضع تلك الارشادات بأماكن ظاهرة فى كافة المباني والمنشآت التابعة . تطهير جميع الاتوبيسات أو وسائل النقل العام قبل خروجها أو دخولها الجراج التابع لها . تطهير المساجد والكنائس بشكل دائم يوميا . المرور المستمر علي المدارس والمستشفيات والتأكيد من النظافة واتخاذ كافة التدابير الوقائية والتوعية . استمرار عمل غرف العمليات الفرعية فى المراكز على مدار ٢٤ ساعة لتلقي أى بلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية بها أولاً بأول. تشکیل مجموعات عمل مدربة جيدًا لمواجهة الأحداث الطارئة. القيام بالتنسيق مع فرق الهلال الأحمر المصري وكذلك منظمات المجتمع المدني للتوعية بالفيروس وكذلك إعداد منشورات بأساليب الوقاية وتوزيعها فى الأماكن المزدحمة. .تفعيل دور كلاً من الكنيسة والمسجد لتوعية المواطنين بخطر فيروس كورونا والأعراض والارشادات التى يجب اتباعها لتلافي الإصابة بالمرض . تفعيل دور الرائدات الريفيات بهدف توعية المواطنين فى القرى. تفعيل دور المدارس والجامعات فى نشر الوعي الثقافي بمخاطر المرض وطرق الوقاية منه. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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