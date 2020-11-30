شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «المياه والصرف الصحي»: التغيرات المناخية أثرت على كمية الأمطار في مصر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وليد عابدين، المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، الاثنين، إن مصر لم تكن بها كمية كبيرة من الأمطار كما يحدث حاليًا، لكن دخولها حزام الأمطار جاء بسبب التغيرات المناخية، وإن كميات الأمطار تنزل في زمن محدود ما يجعل شبكات الصرف تستوعبها على مراحل.

وأكد المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، في حواره مع برنامج صباح الورد، المذاع على قناة TeN، مع الإعلامية مها بهنسي، أن هناك استعدادات للأمطار بداية من شهر 8 بزيادة «شنايش» الأمطار الموازية للأرصفة وتطهير لشبكات الصرف ورفع كفاءة المعدات والمحطات وتدريب العمال للتعامل مع الأمطار، وأن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية في التعامل مع الامطار على مدار 24 ساعة.

وأضاف «عابدين» أنه كل عام يتم تطوير المنظومة ما يجعل استيعاب كميات الأمطار في وقت أقل، وتم استحداث آبار شحن جوفي في المحافظات وهي عبارة عن بئر مرتبط بالمياه الجوفية في الأرض، ليتم استيعاب مياه الأمطار مع المياه الجوفية واستخدامها فيما بعد، وهناك 165 معدة في القاهرة والجيزة، تقوم بشفط ونقل كميات الأمطار.