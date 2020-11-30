شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تبدأ البث لمنصة التعليم الإلكترونى بـ3074 فيديو تعليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن بدء البث لمنصة التعليم الإلكترونى، وذلك فى ظل التحول الرقمى، وتطوير رؤية النظام للتعليم الجديد لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكد خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم تدريب 582 من معلمي المواد الدراسة على مستوى إدارات الجيزة التعليمية عبر شبكة الانترنت وجارى تدريب باقى المعلمين، كما تم تسجيل 3074 فيديو تعليمي لجميع المواد لدعم المنصة التعليمية وتم طرح عدد من الاسئلة حوالى 3020 سؤال وتم حلها من المعلمين والموجهين الاوائل .

وأضاف مدير تعليم الجيزة، انه تم إنشاء المنصة لجميع ابنائنا الطلاب فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد لكي يستمر التعليم.

وأشار حجازى أن ذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) ومحافظة الجيزة، والدكتور عمرو طلعت – وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أحمد راشد – محافظ الجيزة .

ويشرف على المنصة الإلكترونية خالد حجازى – وكيل الوزارة – مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ومجدى الجيار، وكيل المديرية، ورحاب عريق مدير عام الشئون التنفيذية، واحمد فوزى ، وإبراهيم عاطف بمركز معلومات المديرية، والمهندس احمد يوسف، والموجهين الاوائل للمواد الدراسية.







