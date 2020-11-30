شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 3497 شاباً بالقطاع الخاص والاستثمارى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية بتعيين 3497 شاباً ، منهم 23 من ذوى القدرات ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، والذى بلغ عدد المسجلين من راغبى العمل فيها 10114 شاباً ، منهم 28 من ذوى القدرات ، فضلا عن توفير 608 فرص عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية على 446 منشأة "دورى وحملات" ، وأسفر عن تحرير 318 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 160 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها ، كما تم بحث 206 شكاوى فى نفس المجال.

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية، فى تقريره للوزير، عن ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضى، إلى أن المديرية تلقت 222 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 119 شكوى مرحلة من شهر أغسطس ، تم بحث 80 شكوى منها، وتبين أنها مستوفاة ، وتم تحرير 138 محاضراً للمنشآت التى ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 123 شكاوى تحت البحث والدراسة .

أما فى مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 614 منشأة "دورى وحملات" ، وأسفر التفتيش عن تحرير 161 محضراً ، كما تم بحث 363 شكوى عمالية .

وتابع مدير المديرية، أنه فى مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بإستخراج ترخيصان عمل للأجانب لأول مرة ، وتجديد 9 تراخيص ، وتلقى طلبات استخراج ترخيص لأول مرة لـ 12 أجنبياً ، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.