شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصدر قرارًا بتخصيص قطعتي أرض لصالح بنك الاستثمار القومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم647 لسنة 2020، بتخصيص قطعتي أرض لصالح بنك الاستثمار القومي، الأولي نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والثانية نقلاً من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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