شكرا لقرائتكم خبر عن «أورام الأقصر» تطلق حملة «هي» لدعم سيدات الصعيد من سرطان الثدي الإنتشاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، أكبر حملة للتوعية عن سرطان الثدي الإنتشاري تحت شعار «هي»، وذلك لتوعية السيدات المصابة بسرطان الثدي الإنتشاري لأهمية المتابعة وطرق العلاج الجديدة وبث الأمل بنسب الشفاء العالمية، وأحدث طرق العلاج.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد مجدي، استشاري الأورام والمدير الطبي بالمستشفى، أنه في البداية الحفاظ على الثدي للمصابة بالورم لا تفرق كثيرًا عن إزالة الثدى كاملاً، والتجارب أثبتت أن الحفاظ على الثدى لا يجعل المرض يتحول لسرطان إنتشاري أو يعود مرة آخرى للمصابة، مشيرًا إلى أن الفرق بين رجوع المرض وإنتشار المرض فرق بسيط، فالرجوع يعود لمكانه من جديد، ولكن الإنتشاري ممكن ينتشر لأعضاء آخرى كالكبد والرئة والعظام، ويتم حماية السيدة بضرورة المتابعة في الكشف الدوري لكونه مهم جدًا.

وأضاف «مجدي» أن الرضاعة الطبيعية، تحمي السيدة من الإصابة بسرطان الثدي، ولكن هناك حالات تصاب بالورم ولا تشعر به فبعد التغيرات الطبيعية للحامل تجعلها لا تشعر بالورم، ولابد من الكشف المبكر وحتى إن كانت السيدة حامل، لافتًا إلى أن السيدة المصابة بالورم ليس بالضرورة أن تصاب إبنتها بالورم، ولكنها يجب أن تأخذ حذرها وتهتم جيدًا بنفسها، فالدراسات العالمية أثبتت أنه أقل من سن 40 سنة يجب المتابعة مع طبيب أورام مرة كل 3 سنين، وفوق سن الـ40 يتم المتابعة مرة سنويًا مع طبيب الأورام مع عمل أشعة الماموجراف.