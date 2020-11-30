شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ٢ طن مخللات منتهية الصلاحية في حملة رقابية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين، حملات تموينية ورقابية مفاجئة على المحال التجارية والمخابز، ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

ترأس أحمد إبراهيم مدير إدارة تموين العاشر من رمضان، حملة تموينية على المصانع والمحال التجارية، أسفرت جهودها عن تحرير محضر جنح ا. د. ط ضد أحد أصحاب مصانع المخللات بالمنطقة الصناعيه Cy بالمدينة، وذلك لحيازته زيتون مخلل منتهى الصلاحية، وتم التحفظ على ١٤ برميل زيتون مخلل منتهى الصلاحية بكل برميل ١٥٠ كيلو زيتون، بإجمالي ٢ طن و٢٥٠ كيلو زيتون على ذمة المحضر.

كما تم تحرير ٦ محاضر جنح ا. د .ط ضد أصحاب أنشطهدة تجارية، لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للقرار ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية.