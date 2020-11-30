شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على التصالح في مخالفات البناء في اليوم الأخير للمهلة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المراكز التكنولوجية بالمنيا توافدا من المواطنين على التقدم للتصالح في مخالفات البناء، والتي تنتهي اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن تبدأ الحكومة في تطبيق العقوبات على العقارات المخالفة، والتي لم تتقدم بالتصالح وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح.

وكانت محافظة المنيا قامت بدفع رسوم جدية التصالح للدفعة الأولى من المستحقين ضمن مبادرة «التصالح حياة» والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجا.

ضمنت معايير الاستحقاق، والتي أعلنت عنها مؤسسة حياة كريمة عدة شروط، وهى أن يستوفى طالب التصالح الشروط القانونية التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها، وأن يكون طالب التصالح رب أسرة، وألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى سواء كانت «عقار/ أرض/ رصيد بالبنك/ محال تجارية سيارة وغيرها».