شكرا لقرائتكم خبر عن مياه اسيوط: تدعيم مراكز خدمة العملاء بـ50 ماكينة تحصيل إلكتروني بالتعاون مع بنك مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد مسئولى بنك مصر بمحطة نزلة عبد اللاه المرشحة فى اطار اجراءات توقيع بروتوكول التعاون بين الشركة وبنك مصر لتدعيم مراكز خدمة العملاء وسيارتي خدمة العملاء المتنقلة بعدد 50 ماكينة تحصيل الكترونى posmachine كمرحلة أولى من مراحل التعاون المبرم فى البروتوكول لتفعيل خدمات التحصيل الإلكترونية اللازمة لانهاء اجراءات الخدمات المقدمة من شركة مياه اسيوط لابناء المحافظة من خلال "المحفظة الألكترونية.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد أن توقيع البروتوكول يأتى فى اطار تفعيل الحكومة الإلكترونية والجاهزية لتفعيل التحصيل عن طريق الكروت.

وأكد حرص الشركة على النهوض بمستوى الأداء المقدم للعملاء والسعى الجاد لميكنة الخدمات والاستعانة بالأنظمة الالكترونية التى ستوفر على العميل عبء الانتظار والازدحام وإهدار الوقت، مما يعود بالنفع على جميع المواطنين وتقديم مختلف الخدمات التى يحتاجون إليها فى اسرع وقت ممكن ودون عناء.