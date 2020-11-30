شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب لـرئيس الوزراء بمد فترة التصالح وتخفيض الرسوم بـ«عشوائيات المدن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب مواطنون الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ قرار مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لفترة جديدة، واتخاذ قرار مماثل لقرار الحد الأقصى لأسعار التصالح فى القرى، ليكون هناك تحديدًا للحد الأقصى لأسعار التصالح فى المناطق العشوائية وغير المخططة فى المدن، معتبرين أن بعض المحافظين بالغوا فى أسعار التصالح فى المدن والمناطق العشوائية، وأن ذلك يتطلب اتخاذ «قرار جريئ» باصلاح ذلك الخلل.

تزايد البحث بشكل كبير على محرك بحث جوجل عن مد فترة التصالح فى مخالفات البناء فى محاولة من المواطنين الذين لم يقوموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن، البحث عن قرار من الحكومة بمد فترة التصالح ليتمكنوا من توفيق أوضاعهم، بسبب ظروف ربما تحول بينهم وبين التصالح مثل عدم تواجد السيولة اللازمة لسداد مبلغ جدية التصالح.

وتنتهى مساء يوم الإثنين الموافق 30 نوفمبر فترة التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، المحدد من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزاراء، ولم يعلن مصدر رسمى حتى الآن عن مدة فترة التصالح فى مخالفات البناء، وإن كانت هناك دعوات بمد فترة التصالح لفترة جديدة يوافقها رغبات المواطنين.

وطالب سامح أحمد، محام، بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة شهر جديد، مؤكدًا أن مد فترة التصالح حتى نهاية نوفمبر أدى إلى تقدم مواطنين لم تسمح ظروفهم المادية بالتقدم خلال شهر أكتوبر بسبب الحاجة إلى توفير مبالغ لسداد مبلغ جدية التصالح،، مضيفًا أن الدولة لن يضريها شيئ من مد فترة التصالح، وهى بالعكس مستفيدة وكذلك المواطنين من مد فترة التصالح، فهى تقوم بتحصيل أموال والمواطنين يقومون باصلاح أوضاعهم.

وطالب ابراهيم السيد، محاسب، الدكتور مصطفى مدبولى باتخاذ قرار وصفه بـ«الجريئ» مثل قرار تحديد الحد الأقصى للتصالح فى القرى بمبلغ 50 جنيهًا، ليتم تحديد ذات المبلغ للتصالح فى المناطق العشوائية وغير المخططة فى المدن، موضحًا أن بعض المحافظين قاموا بالمبالغة فى سداد مبالغ جديدة التصالح، وأتى قرار رئيس الوزراء وعدل الكفة بالنسبة للقرى، ولكن مازالت المناطق العشوائية وغير المخططة فى المدن أسعار التصالح مُبالغ فيها، فى حين أن صاحب العقار لو كان يملك المال اللازم لسداد تلك القيمة المبالغ فيها لجدية التصالح ما سكن فى منطقة عشوائية من الأساس.

وقال «السيد »، نحن فى انتظار «قرار جريئ »من رئيس الوزراء بتخفيض أسعار التصالح فى الأماكن غير المخططة بالمدن أسوة بالقرى، مشيرًا إلى أن قرار رئيس الوزراء بتخفيض أسعار التصالح فى القرى هو الذى رفع عدد المواطنين المتقدمين للتصالح فى القرى، وننتظر قرار مماثل فى المدن.