شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شاب في مشاجرة بالعريش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قتل شاب في مشاجرة بالعريش وتم نقله إلى ثلاجة مستشفي العريش العام.
وقالت المصادر وشهود العيان إن مشاجرة نشبت بين مجموعة من الشباب في منطقة ظلال النخيل بحي المساعيد بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، نتيجة خلافات سابقة.
أضافت المصادر أن أحد الشباب «16 سنة» من مدينة العريش، قتل في المشاجرة، وتم نقل جثته إلى ثلاجة مستشفي العريش العام، تحت تصرف النيابة العامة.
وتكثف الأجهزة الأمنية بشمال سيناء من جهودها لضبط أطراف المشاجرة، والتحري عن الأسباب الحقيقية وراء الحادث.
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