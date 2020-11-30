شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لسيبها علينا.. القاهرة تطهر مخر السيل بزهراء المعادى استعدادا للشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استجابة سريعة لمبادرة سيبها علينا، وجهت محافظة القاهرة بتطهير مخر السيل بزهراء المعادى ومراجعته مرة أخرى والتأكد من تجهيزه لاستقبال مياه الأمطار المتوقع سقوطها خلال فترة الشتاء، وذلك بعد أن أرسل القارئ ماجد إبراهيم شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى الخليج 365 يتضرر فيها من تراكم القمامة فى مخرات السيول بزهراء المعادى، والذى تحول إلى مقلب للقمامة، والحيوانات النافقة والتى تعمل على نشر الرائحة الكريهة والحشرات الضارة الناقلة للعدوى بالمنطقة .

وقال القارئ فى شكواه، "نطالب بتطهير مجرى السيل حفاظا على حماية الأهالى من التعرض لخطر السيول خاصة مع سقوط الأمطار بكثافة على فترات متعاقبة".

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "الخليج 365".