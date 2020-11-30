الأرصاد تكشف خريطة الأمطار بمحافظات الجمهورية خلال الـ48 ساعة المقبلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الاثنين، 30 نوفمبر 2020 وحتى الأربعاء 2 ديسمبر 2020
وينشر ”الخليج 365” لقرائه خريطة الأمطار ، خلال الـ48 ساعة المقبلة، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، بمختلف محافظات الجمهورية كما يلى :
- اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 :
السواحل الشمالية أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (مطروح . السلوم) .
- غدا الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 :
السواحل الشمالية أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح . السلوم) .
أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من (بورسعيد - العريش - رفح) .
الوجه البحري أمطار خفيفة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة)
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.
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