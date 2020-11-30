شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خريطة الأمطار بمحافظات الجمهورية خلال الـ48 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الاثنين، 30 نوفمبر 2020 وحتى الأربعاء 2 ديسمبر 2020

وينشر ”الخليج 365” لقرائه خريطة الأمطار ، خلال الـ48 ساعة المقبلة، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، بمختلف محافظات الجمهورية كما يلى :

- اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (مطروح . السلوم) .

- غدا الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 :

السواحل الشمالية أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح . السلوم) .

أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من (بورسعيد - العريش - رفح) .

الوجه البحري أمطار خفيفة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة)

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.