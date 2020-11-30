"منى" تطلب الخلع: "مراته التانية شافته معايا وقالها معرفهاش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدمت "منى. م"، 29 سنة، ربة منزل، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها "ياسين. س"، 33 سنة، مبررة طلبها: "سابني وجري مني في الشارع وقال للناس مين دي".

تقول "منى"، في دعواها التي حملت رقم 2660 لسنة 2019: تزوجت من "ياسين" بعدما اكتشفت حبه لي لسنوات طويلة، دون أن أعلم أنه يعرفني، وبعد علاقة حب وافقت على الزواج منه رغم زواجه من أخرى وإنجابه 3 أطفال.

أضافت الزوجة: "اتفق زوجي على زيارتي بالمنزل يومين فقط بالأسبوع ووافقت على الفور، ومع ذلك كان يقضي ساعتين فقط برفقتي في المنزل ثم يفر إلى عمله لسؤال زوجته عنه، وخلال هذه الفترة لم أفكر في تصرفاته لحبي الشديد له".

استكملت "منى": تحملت زياراته القليلة وإهماله الذي بدأ يظهر تدريجيًا، حتى شعرت ذات يوم بإعياء شديد، فقمت بمهاتفته للذهاب إلى الطبيب، وهنا المفاجأة، "جوزي شاف مراته عند الدكتور فدخل الحمام ومخرجش غير لما مشيت.. ولما جينا نروح قابلتنا تاني فطلع جري وقالها أنه ميعرفنيش".

تختتم الزوجة: لم يعد زوجي لمصالحتي لفترة طويلة، وكلما هاتفته يتهرب بإغلاق هاتفه، فلم يكن أمامي سوى الذهاب إلى محكمة الأسرة للتخلص منه، ولا تزال الدعوى منظورة لم يتم الفصل بها.