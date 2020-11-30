شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة المنيا يتابع مشروع تبطين ترعة زكريا والطوبجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال المرحلة الأولي ضمن المرحلة الأولي للمشروع القومية لتبطين الترع والتي تم الانتهاء منها، بترعة زكريا والطوبجي، بدائرة الوحدة المحلية لقرية دمشير، وجاري العمل في المرحلة الثانية من الترعة، بالتعاون مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنيا ومديرية الري والموارد المائية.

وقال المحافظ اللواء أسامة القاضي، إنه تم تكثيف حملات المتابعة للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، والوقوف على الأعمال الجاري تنفيذها من المرحلة الأولى من تبطين الترع، وما تم تنفيذه حتى الآن وما سيتم تنفيذه ضمن خطة وزارة الري خلال الفترة القادمة، حيث يستهدف المشروع تأهيل الترع والفروع بطول 500 كم وبتكلفة قدرها 1.455 مليار جنيه ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا كمرحلة أولى.

مشروع تبطين الترع بالمنيا

مشروع تبطين الترع بالمنيا