شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح تفاعلي وندوات لمناهضة ختان الإناث بفرع «قومي المرأة» في المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أنشطته بحملة الـ16 يوم البرتقالية لمناهضة العنف ضد المرأة برئاسة الدكتورة منال أبوسمرة، مقررة الفرع، بعرض مسرحي تفاعلي حول قضية ختان الإناث بالتعاون مع هيئة كير الدولية في مصر.

وقالت الدكتورة منال ابو سمرة، مقرر الفرع، إنه تم اختيار المسرح التفاعلي كأحد المداخلات الحيوية وغير التقليدية لهذه القضية الذي يسمح بالتفاعل المباشر بين النص المسرحي وشخوصه وبين جموع السيدات المستهدفات حيث يتحول فيه المتفرجات إلى مشاركات ومحاورات في الآن نفسه، مما يعمق ويبرز أبعاد القضية وزواياها المختلفة، وقد لاقي العرض المسرحي غ وقبولا وتفاعلا ايجابيا لدى المستهدفات.

شارك في اللقاء المسرحي أعضاء وعضوات الفرع والرائدات الريفيات والمتطوعين من الشباب والواعظات والراهبات.

في سياق متصل، عقد الفرع ندوة بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الحقوق جامعة المنيا بحضور ٥٠ طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة حول قضايا العنف ضد المرأة وأشكاله المختلفة والتعريف بالقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تناهضه وتجرمه.

حاضر في الندوة الدكتور حمادة حسن أستاذ مساعد الشريعة وعضو وحدة مناهضة العنف بالجامعة وكذلك، والدكتورة دعاء شلقامي، الأمين العام لمحكمة المنيا الابتدائية.

مسرحية مناهضة الختان بالمنيا

مسرحية مناهضة الختان بالمنيا

مسرحية مناهضة الختان بالمنيا

مسرحية مناهضة الختان بالمنيا