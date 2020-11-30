شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنوفية»: ضبط أدوية غير مصرح بتداولها في حملات على المخازن والمحلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور فيصل جودة، وكيل صحة المنوفية، أن إدارة التفتيش الصيدلي قامت بعمل حملات مكثفة على المخازن غير المرخصة ومحلات المستلزمات.

وأسفرت الحملة الأولى عن ضبط 900 قرص أدوية مستوردة غير مصرح بتداولها داخل البلاد، وكذلك 150 عبوة مختلفة من أدوية بشرية يتم عرضها وبيعها في مكان غير مصرح له بذلك باجمالي قيمة مالية تقديرية 15000 جنيه وذلك بمخزن غير مرخص وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن الحملة الثانية أسفرت عن ضبط 109 عبوات أدوية مستوردة غير مصرح بتداولها داخل البلاد، وكذلك 148 مستحضر صيدلي يتم عرضه بيعها في مكان غير مصرح له بذلك باجمالي قيمة مالية تقديرية 23000 جنيه وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وشملا الحملات 57 مخزن أدوية نتج عنها تحرير 2 محضر شرطة جنح طوارئ امن دولة شبين الكوم لوجود ادويه مغشوشه وادويه مخدرة وعدد 16 محضر اداري.