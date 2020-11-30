شكرا لقرائتكم خبر عن تعَّرف على مواعيد صرف المعاشات عن شهر ديسمبر (جدول الشرائح) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ الحكومة فى صرف المعاشات عن شهر ديسمبر 2020 اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020 على 3 شرائح بهدف منع التزاحم حول أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر بسبب الاجراءات الوقائية التى تتخدها الحكومة للحد من فيروس كورونا المستجد.

البيان فئة مبلغ المعاش موعد الصرف عدد المستفيدين الشريحة الأولى ألف جنيه أو أقل الثلاثاء والأربعاء 1 و2 ديسمبر 2.4 مليون مواطن الشريحة الثانية 1000: أقل من 2000 جنيه الخميس 3 ديسمبر ، والأحد 6 ديسمبر 2.4 مليون مواطن الشريحة الثالثة أكثر من ألفى جنيه الإثنين والثلاثاء 7 و8 ديسمبر 1.7 مليون مواطن

وقررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى العمل على ادماج أصحاب المعاشات فى خطة الدولة للشمول المالى وذلك عن طريق وجود مندوبى البنوك فى منافذ صرف المعاشات ليتمكن كل صاحب معاش من الحصول على كارت ميزة مجانًا ليقوم بعدها بصرف المعاش المستحق له من خلال ماكينات ATM .

ويتم استخراج كارت ميزة مجانًا دون رسوم إدارية ليتم تحويل المعاشات للمستحقين عليها، والتى تمكن المستحقين للمعاشات من الاستفادة من الخدمات المصرفية مثل القيام بعمليات الشراء والإلكتروني وسداد المستحقات الحكومية وفواتير المياه والكهرياء عن طريق تلك البطاقة، كما يُمكن صاحب المعاش من الحصول على على عائد على رصيد الحساب.

وقررت الهيئة تحويل جميع الحسابات للصرف من خلال كارت ميزة تدريجيًا خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 8 شهور، وأعلنت الحكومة عن التحويل الفعلى لعدد 500 ألف مواطن خلال شهر نوفمبر 2020.