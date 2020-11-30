شكرا لقرائتكم خبر عن مائل للدفء شمالًا دافئ جنوبًا.. توقعات الأرصاد لطقس اليوم (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الاثنين طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد ، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية ( السلوم – مطروح ) .

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي على السطح كما تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا .

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيفة الى معتدلة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، والرياح السطحية على المتوسط جنوبية غربية وعلى الأحمر شمالية غربية .

والجدول الآتي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر :

المدينة المتوقعة - عظمي صغرى القاهرة 22 13 الاسكندرية 22 13 وادي النطرون 22 11 طنطا 21 13 شبين الكوم 22 13 دمنهور 22 13 بلطيم 21 13 مطروح 21 12 السلوم 21 10 سيوة 22 07 بورسعيد 21 15 دمياط 21 15 الزقازيق 22 13 المنصورة 21 12 الإسماعيلية 23 12 السويس 22 13 العريش 22 14 رفح 21 13 رأس سدر 23 13 نخل 19 06 نويبع 22 17 طابا 20 15 كاترين 16 03 الطور 24 15 شرم الشيخ 25 17 الغردقة 24 15 مرسى علم 23 17 الفيوم 22 10 بني سويف 22 10 المنيا 23 09 أسيوط 23 10 سوهاج 24 10 قنا 24 10 الأقصر 24 11 أسوان 25 12 ادفو 25 12 أبوسمبل 24 13 الوادي الجديد 24 07 شلاتين 28 17 أبورماد 27 18 حلايب 26 18 رأس حدربة 26 19