شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلن عن قرب افتتاح مؤسسته الخيرية التي تحمل اسمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن قرب افتتاح مؤسسته الخيرية التي تحمل اسمه من خلال تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ونشر «آل الشيخ» عبر حسابه شعار مؤسسته الخيرية، فيما علق عليه قائلًا: «قريبًا».