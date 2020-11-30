شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فوائد لأرجل الدواجن.. تؤخر الشيخوخة وتحافظ على الشعر وتقوى المناعة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدد من الأطباء البيطريين، أن أرجل الدواجن تحتوى على عدد من الفيتامينات، وتعد مصدرا غنيا بالكولاجين ذات التأثير الجيد والقوى على البشرة والشعر، لاحتوائها على كنوز غذائية وتجميلية جعلت دول بعينها كدول شرق أسيا تعتمد عليها في غذائها، محذرين من شرائها من الباعة الجائلين بالشوارع، خاصة أنها تصبح عرضه لعوادم السيارات والتلوث، والتلف سريعا.

أما فوائد تناول أرجل الدواجن، فهى:

1- تزود الجسم بكميات كبيرة من فيتامين بـ12 الهام لصحة الخلايا العصبية، ويوفر حمض البانتوثنيك.– فيتامين "د" الهام جدًا لصحة الأطفال.

2- تحتوى على نسبة عالية من بروتين الكولاجين المفيد جداً للنمو، ولتقوية صحة العظام، لذا فهى حلاً مثاليّاً لضعف المفاصل.





3- يقى من عدة مشكلات صحية بالعظام والعضلات على رأسها مرض الروماتيزم، وتساعد على التخلص من التهاب المفاصل وخاصة الحالات المزمنة والحادة منه.

4- تحتوى على سعرات حرارية معتدلة، عند إزالة الجلد تُصبح رجل الدجاجة 106 سعر.

5- تحتوي على البروتين والمواد الغذائية اللازمة لإصلاح أنسجة الجلد لدى الانسان.

6- مادة الكولاجين الموجودة في أرجل الدجاج تحفز انتظام الضغط فى جسم الإنسان، وتعمل على تثبيت نسبة الحديد في الجسم وارتفاعه.





7- من أقوى العلاجات لمرض الأنيميا وخاصة عند الأطفال.

8- تمد الجسم بكميات كبيرة من السيلينيوم والفسفور، والسلينيوم، حيث لها دور في تنشيط أنزيم يدعم وظائف الغدة الدراقية، ويحمي الأوعية الدموية من التلف، حيث تحتوي قدم الدجاجة على 18.5 ميكروجرام من السيلينيوم، و 158 ميللجرام من الفوسفور، أي 34%، و 23% من الكمية الموصى بها من السيلينيوم، والفسفور اليومي لجسم الإنسان.

9- كما أن الكولاچين يعمل على تجديد خلايا البشرة وإضفاء النعومة والمرونة على البشرة، وتساعد على تأخير علامات الشيخوخة، وإفادة الشعر، وإصلاح تلفه، ويحافظ على الأظافر قوية غير مشققة أو متكسرة.

10- يُفضل إزالة الجلد قبل تناولها، وتجنب "قليها"، وتناولها مشوية مع قليل من الزعتر، والفلفل الأسود المطحون قبل التقديم، وقليل من زيت الزيتون.